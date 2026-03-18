42-летний Жирков ответил, сколько минут смог бы сейчас отыграть в РПЛ

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков не думает о возобновления игровой карьеры.
Сейчас он входит в тренерский штаб московского «Динамо».
– Многие шутят, что до сих пор могли бы играть. Не возникало таких мыслей?
– Нет, мне уже много лет, да и ноги не те. На три минуты хватает, дольше – нет...
– Но опыт не пропьешь.
– А здоровье не приобретешь (смеется).
- 42-летний Жирков закончил карьеру в 2023 году.
- Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
- Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
- За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»