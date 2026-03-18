42-летний Жирков ответил, сколько минут смог бы сейчас отыграть в РПЛ

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков не думает о возобновления игровой карьеры.

Сейчас он входит в тренерский штаб московского «Динамо».

– Многие шутят, что до сих пор могли бы играть. Не возникало таких мыслей?

– Нет, мне уже много лет, да и ноги не те. На три минуты хватает, дольше – нет...

– Но опыт не пропьешь.

– А здоровье не приобретешь (смеется).