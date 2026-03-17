Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал, как из-за проблем со связью не мог дозвониться до скорой, когда его дочери понадобилась медицинская помощь.

– Сталкиваетесь с проблемами со связью в Москве?

– Когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме! Это была жесть. У нас жила домашняя крыса. Та укусила дочку очень серьезно, а мы банально не могли дозвониться до скорой. Пришлось ехать.

– Как справились?

– Может, какой-то важный человек заехал, потому что сейчас со связью все нормально.

– Есть ли вы в MAX?

– Нет. Пока связь у меня еще ловит. Сижу в Telegram, YouTube, потому что смотрю исторические ролики на этих ресурсах.