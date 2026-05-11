Тренер «Динамо» Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром»

Юрий Жирков, помощник главного тренера «Динамо» Ролана Гусева, ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
- На прошлой неделе «быки» выбили динамовцев из FONBET Кубка России за шаг до суперфинала.
– Нам сегодня было очень важно победить и прервать серию неудач в матчах с «Краснодаром». Можно сказать, что вернули долг этой команде.
Хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой. Андрей Лунев сегодня сыграл великолепно. Он показал уровень, на котором и должен играть.
– Почему в старте вышел Лунев?
– Он провел достойную игру в Краснодаре и вполне заслуженно вышел в стартовом составе сегодня.
Что касается серии пенальти в Кубке России – это лотерея. Ему не удалось отразить удары, но он был близок – последний пенальти рядом с рукой прошел.
У нас есть тренер вратарей, который подсказывает [главному тренеру] Ролану Александровичу (Гусеву).
– Замены?
– Тюкавин сам попросил замену, наверное, старые болячки. Глебов тоже, он получил какое‑то повреждение. По заменам все было хорошо. Бителло? Все игроки, кого меняют, бывают недовольны.
– Матч для «Динамо» не имел значения в таблице. С чем связана такая эмоциональная игра, почему удалили Гусева?
– Я даже не видел, за что его удалили. Как и все тренеры, он выходил к бровке, что‑то подсказывал. За это получить две желтые незаслуженно.
В разговоре с игроками делали акцент на обидном поражении в Кубке, на том, что эта команда может играть достойно с лидерами и победить.
– Вы впервые в тренерской карьере отвечаете на вопросы журналистов. Привычно или нет?
– Иногда в Лиге чемпионов был на пресс‑конференции, так что обычное дело (смеется).
– Как настраивали команду на «Краснодар»?
– Хочу поздравить всех болельщиков с победой, серия неудачных игр с «Краснодаром» прервалась. Последняя домашняя игра была для нас знаковой, хорошо, что подарили победу болельщикам.
– В матче много связей с «Зенитом». Вы играли, Сергеев. Будут ли двойные премиальные?
– В нашей команде? Не слышал об этом (смеется).
– Про будущее вашего штаба что‑то известно?
– Это будет, думаю, в последней игре.