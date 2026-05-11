Тренер «Динамо» Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром»

Юрий Жирков, помощник главного тренера «Динамо» Ролана Гусева, ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

На прошлой неделе «быки» выбили динамовцев из FONBET Кубка России за шаг до суперфинала.

– Нам сегодня было очень важно победить и прервать серию неудач в матчах с «Краснодаром». Можно сказать, что вернули долг этой команде.

Хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой. Андрей Лунев сегодня сыграл великолепно. Он показал уровень, на котором и должен играть.

– Почему в старте вышел Лунев?

– Он провел достойную игру в Краснодаре и вполне заслуженно вышел в стартовом составе сегодня.

Что касается серии пенальти в Кубке России – это лотерея. Ему не удалось отразить удары, но он был близок – последний пенальти рядом с рукой прошел.

У нас есть тренер вратарей, который подсказывает [главному тренеру] Ролану Александровичу (Гусеву).

– Замены?

– Тюкавин сам попросил замену, наверное, старые болячки. Глебов тоже, он получил какое‑то повреждение. По заменам все было хорошо. Бителло? Все игроки, кого меняют, бывают недовольны.

– Матч для «Динамо» не имел значения в таблице. С чем связана такая эмоциональная игра, почему удалили Гусева?

– Я даже не видел, за что его удалили. Как и все тренеры, он выходил к бровке, что‑то подсказывал. За это получить две желтые незаслуженно.

В разговоре с игроками делали акцент на обидном поражении в Кубке, на том, что эта команда может играть достойно с лидерами и победить.

– Вы впервые в тренерской карьере отвечаете на вопросы журналистов. Привычно или нет?

– Иногда в Лиге чемпионов был на пресс‑конференции, так что обычное дело (смеется).

– Как настраивали команду на «Краснодар»?

– В матче много связей с «Зенитом». Вы играли, Сергеев. Будут ли двойные премиальные?

– В нашей команде? Не слышал об этом (смеется).

– Про будущее вашего штаба что‑то известно?

– Это будет, думаю, в последней игре.