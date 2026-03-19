Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму

Сегодня, 00:35
2

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев ответил, какое наказание грозит экс-нападающему сборной России Федору Смолову.

  • Футболист обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
  • Утром 28 мая 2025 года он подрался в «Кофемании».
  • Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Решение по данному делу будет принимать суд в соответствии с гражданско-процессуальным кодексом РФ. Поскольку такое деяние со стороны спортсмена совершено впервые, он неоднократно приносил извинения, раскаивался, предлагал финансовую компенсацию.

Если будет принято решение о лишении свободы, то оно может быть только условным в связи с указанными обстоятельствами. Если суд признает его виновным, то наказание может быть более мягким в соответствии со статьей.

В официальном заявлении прокуратуры указана ч.1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). То есть без отягчающих обстоятельств, никаких хулиганских побуждений.

Насколько я помню, там был перелом челюсти. По части первой наказывают ограничением сроком до трeх лет, либо принудительными работами до трeх лет, либо арестом до шести месяцев.

Если исходить из этой статьи, то вилка наказаний такая. Определять будет суд. Но мы уже говорили о смягчающих обстоятельствах. Если бы у него была не ч.1, а ч.2, то в этом случае всe было бы серьeзнее. Если бы доказали, что из хулиганских побуждений, тогда ответственность была бы жeстче. Поэтому прогноз для него более положительный.

Здесь действуют общие нормы УК. В них говорится, что по статьям такой тяжести, если деяние совершено впервые, без отягчающих обстоятельств, то реальный срок лишения свободы не применяется. Скорее всего, это должно быть учтено судом.

Но никто не может спрогнозировать решение суда, которое может рассматриваться в двух инстанциях. Это районный суд, а дальше оно может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Мы понимаем, что в этой деятельности бывают и ошибки. Но теоретически реальный срок отбывания в данной ситуации не предусмотрен», – заявил Алексеев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (2)
нейтральныйкакникто
1773888381
Срок реальный и на СВО- пусть там челюсти ломает!!! -Пошутил конечно , но предупредить , чт в следующий раз , контрактом будет обеспечен!!!Эх , Мамаев с Кокориным не досидели!!!!Классные были бы ШТУРМОВИКИ!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1773891227
Кто-ж его посадит,это же памятник! Картина расписная,а её только вешают.
Ответить
