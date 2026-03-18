Агент раскрыл реальную причину ухода Жерсона из «Зенита»

Футбольный агент Сергей Новиков, помогавший «Зениту» выкупить Жерсона у «Фламенго» летом 2025 года, рассказал, почему бразилец не задержался в РПЛ.

«Жерсон – та фигура, которая очень любит внимание к себе. Да и самого себя он тоже очень любит. А в России ему внимания не хватало. Жерсону нужен прямо чрезмерный интерес со стороны прессы, фанатов.

А о его переходе в «Крузейро» сейчас говорят и говорят. Был матч против «Фламенго»: там на «Маракане» просто подвергли обструкции Маркао [отец и агент Жерсона], фанаты его оскорбляли и чуть ли не разорвали.

Но он, как творческий человек, оказался со слезами на глазах. Это сыграло Маркао на руку, он быстро продал эту историю.

Это такая семья, которая зависит от пиара. Это часть их жизни, часть их карьеры. Жерсон – большой игрок и профессионал, а ещe он актeр в душе.

В «Зените» они заработали деньги. Жерсон попробовал, сделал шаг и понял, что это не его история. Если бы не было чемпионата мира в этом году и он бы не потерял место в команде, то, может быть, до конца года он бы и остался.

Но на второй день пребывания в Санкт-Петербурге Маркао и Жерсон чeтко сказали, что задержатся тут до зимы максимум», – заявил Новиков.