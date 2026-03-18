Бубнов проанализировал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА: «Его убить могли»

Футбольный эксперт Александр Бубнов встал на сторону Фабио Челестини в его конфликте с Андреем Талалаевым на последних минутах матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.

«Как бы я поступил в этом случае… И об этом уже ЦСКА сделал официальное заявление. Как и по Талалаеву. Молодой игрок, который идeт, совершенно ничего не нарушая, идeт брать мяч.

Талалаев вообще не имел права брать в руки этот мяч. Он вот так поступает, бьeт, тот к нему подходит и не сильно толкает, а чуть-чуть. По-моему, он даже показал [жест]: «Ты чего, идиот, что ли?» Понимаешь?

После этого вся скамейка вскакивает неадекватная, как и тренер, и летит на этого пацана! Там двухметровый вратарь, он его убить мог. Полетели на Кармо. А эти [тренерский штаб ЦСКА] стоят в зоне…

И тоже, если бы я главный тренер был, на пацана полетела толпа неадекватных людей… Чего делать?! Он [Челестини] побежал не Талалаева бить, а пацана защищать!» – сказал Бубнов.