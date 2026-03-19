Экс-футболист «Зенита» и «Локомотива» сменил гражданство ради игры на ЧМ-2026

Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор заявил, что решил играть за сборную Гаити.

Эта команда выступит на ЧМ-2026 в группе C с Бразилией, Марокко и Шотландией.

Ранее форвард играл за юношеские и молодежную сборные Франции.

«Дорогие друзья, братья и сестры. Пишу вам, чтобы объявить о своем решении принять приглашение в национальную сборную Гаити.

За последние несколько месяцев я получил от вас множество сообщений с просьбами присоединиться к «Гренадерам». Я взял время на то, чтобы все обдумать, потому что хотел сделать все правильно для страны и команды, и не торопиться. Но знайте, что я видел все ваши сообщения, и они глубоко тронули меня ❤️.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью команды и могу представлять наш народ и нашу страну. Вместе у нас есть возможность творить историю и переживать захватывающие приключения. Я с нетерпением жду возможности ощутить страсть нашей диаспоры и, прежде всего, встретиться со всеми вами. До скорой встречи», – написал Изидор на своей странице в соцсети.