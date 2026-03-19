Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в России после гостевого матча с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

«Я считаю, что это вещь неизбежная, не будем сейчас обращаться с претензиями к «Зениту». Это ведь повсеместная вещь, и она существует не только в спорте. Таким богатым и именитым клубам с большим административным ресурсом во всем мире делаются поблажки. Разве нет?

Меня больше беспокоит то, что происходит с нашей командой. Что в конце прошлого сезона не единожды было безобразное судейство с массой причин для отмены голов и неназначения пенальти в пользу нашей команды или назначения в наши ворота. Таких ситуаций было более чем достаточно.

Но ведь у многих футбольных экспертов постоянно возникает вопрос – почему идет двойное толкование правил? Не должно быть двойных толкований, ведь правила игры – это основа для тренировочного процесса. И правила диктуют ход тренировки – в зависимости от того, можно держать соперника руками или нет, можно ли толкать в корпус или спину.

Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых единоборств. Но арбитр не может ни повышать планку, ни опускать ее, он должен судить согласно нормам правил. А это чрезвычайно важная вещь для самого главного – для тренировок команды», – сказал Гаджиев.