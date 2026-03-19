  Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»

Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»

Вчера, 14:39
9

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в России после гостевого матча с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

«Я считаю, что это вещь неизбежная, не будем сейчас обращаться с претензиями к «Зениту». Это ведь повсеместная вещь, и она существует не только в спорте. Таким богатым и именитым клубам с большим административным ресурсом во всем мире делаются поблажки. Разве нет?

Меня больше беспокоит то, что происходит с нашей командой. Что в конце прошлого сезона не единожды было безобразное судейство с массой причин для отмены голов и неназначения пенальти в пользу нашей команды или назначения в наши ворота. Таких ситуаций было более чем достаточно.

Но ведь у многих футбольных экспертов постоянно возникает вопрос – почему идет двойное толкование правил? Не должно быть двойных толкований, ведь правила игры – это основа для тренировочного процесса. И правила диктуют ход тренировки – в зависимости от того, можно держать соперника руками или нет, можно ли толкать в корпус или спину.

Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых единоборств. Но арбитр не может ни повышать планку, ни опускать ее, он должен судить согласно нормам правил. А это чрезвычайно важная вещь для самого главного – для тренировок команды», – сказал Гаджиев.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (9)
Литейный 4 (returned)
1773920718
Гаджиева какой то хряк укусил и заразил. Это в свинарни ноют от тура к туру. Гыгыгы
Юбиляр
1773923654
Так себе оправдание! Покажите пример "всему миру", что ВСЕ должны быть равны перед законом !!! Гыгыгы.
c 7890
1773924681
двойное толкование правил
subbotaspartak
1773926456
...Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых выплат....
Спартач80
1773926795
Как же стыдно за Зенит...
Strig
1773930092
ЗПРФ!
нБратишка
1773931798
отменить нах. все пенальти и штрафные с офсайтами.
Бумбраш
1773939473
Хоть у зинки хороший админ ресурс,но он никак не влияет на то ,что зенит позор российского футбола!!! И никто этого отменить не может
