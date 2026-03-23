Аршавин – о скандальном пенальти «Зенита»: «Мы смеялись с болельщиками»

Андрей Аршавин признал, что судья грубо ошибся в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо Мх» (1:0).

Команды встречались в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.

11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.

Его официально признали ошибочным.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

«Я сидел в ложе с болельщиками «Зенита». Мы смеялись, когда Кукуян пошeл смотреть ВАР: «Ну всe, сейчас точно поставит, раз позвали».

Для меня здесь и близко нет пенальти. Не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, мог назначить одиннадцатиметровый в этом эпизоде», – сказал Аршавин.