Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – о скандальном пенальти «Зенита»: «Мы смеялись с болельщиками»

Аршавин – о скандальном пенальти «Зенита»: «Мы смеялись с болельщиками»

23 марта, 22:37
7

Андрей Аршавин признал, что судья грубо ошибся в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо Мх» (1:0).

  • Команды встречались в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
  • 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
  • Его официально признали ошибочным.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

«Я сидел в ложе с болельщиками «Зенита». Мы смеялись, когда Кукуян пошeл смотреть ВАР: «Ну всe, сейчас точно поставит, раз позвали».

Для меня здесь и близко нет пенальти. Не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, мог назначить одиннадцатиметровый в этом эпизоде», – сказал Аршавин.

Еще по теме:
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Аршавин Андрей Кукуян Павел
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1774298104
"Для меня здесь и близко нет пенальти. Не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, мог назначить одиннадцатиметровый в этом эпизоде" ответ очевиден
Ответить
Давид59
1774302425
Там вся бригада, включая ВАР перемудрила. Я, лично, тоже не хотел такой помощи.
Ответить
boris63
1774310090
А Динамо было не до смеха.
Ответить
Айболид
1774331335
Чавой то там за "болельщики" в ВИПке то сидять ?
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 