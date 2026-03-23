Пенальти «Зенита» в ворота «Динамо Мх» признан ошибочным

23 марта, 16:42
69

Пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх» назначен неверно. Об этом сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

– Когда вы увидели этот момент, какой была ваша реакция?

– Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию ВАР. Причина назначения пенальти – фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство ВАР. Это ошибка и арбитра, и ВАР, и АВАР. После этого мы приняли решения по назначениям.

  • «Зенит» победил «Динамо Мх» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
  • 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

Еще по теме:
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС 5
Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина 28
Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком» 25
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Мажич Милорад
Павелий
Теперь интересно услышать новый комментарий от Сирожы-физрука. Да и вообще отстранить до конца сезона всех судей этого злополучного матча. Другим будет наука.
rash1959
как сказал бы карп: Ну, и...? я добавлю ...кули? Подскажу мажичу, для полевого, а для варцев вдвойном размерее - лишение выплат за игру, отстранение от судейства на ... Хотя бы до конца сезона. привлечение прокуратуры и соответсвенно проверка на полиграфе. И далее... по тундре, по железной дороге...
Свинолёт
О, да тут одни спартаковские сливки общества. )))))
erybov1965
Ну признали,чтобы шума большого не было.А результат остался и Зенит всеми неправдами идет молча к своей цели,ведь юбилей больше одного раза не перенесешь,заметно сильно будет и дороже,они же тоже деньги считают.
шахта Заполярная
Тут во всем главный герой буланов. Это он и придумал пенальти и поставил тот ракурс, при котором ку-ку купился, или хотел купиться. А что сережа скажет в этот раз.
PAREVG.
ЗПРФ
boris63
Что из этого, Динамо ни холодно ни жарко от вашего решения. Раз это результативная ошибка матч нужно переигрывать и штрафовать всю бригаду судей. Тогда может и будет толк.
Oldtrafford83
Для таких случаев специально сделали ВАР, в этом случае если ВАР не сработал, то значит в ВАР комнату "занесли" перед игрой!!!
andr45
Это всё чепухильда) Лучше посмотреть на то, как ДЮКОВ и его присные готовились к матчу с «Динамо») Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья Бобровский «ОШИБОЧНО» удалил Рубенса в матче «Ростов» – «Динамо», а Карасёв «ОШИБОЧНО» не показал вторую жёлтую карточку Александру Соболеву во встрече «Zenitе» – «Спартак» в 21-м туре) Вот так Dyukov and Company одерживают победы))
Спатрач -100%
тогда отмените гол.и на переигровку.что суки ссыте да.ублюдки болотные.
Главные новости
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
7
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке
11:35
1
Все новости
Все новости
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
7
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
11
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
4
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России
Вчера, 19:15
8
Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным
Вчера, 18:45
14
Все новости
