Пенальти «Зенита» в ворота «Динамо Мх» признан ошибочным

Пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх» назначен неверно. Об этом сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

– Когда вы увидели этот момент, какой была ваша реакция?

– Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию ВАР. Причина назначения пенальти – фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство ВАР. Это ошибка и арбитра, и ВАР, и АВАР. После этого мы приняли решения по назначениям.