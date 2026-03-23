Пенальти «Зенита» в ворота «Динамо Мх» признан ошибочным

Пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх» назначен неверно. Об этом сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.
– Когда вы увидели этот момент, какой была ваша реакция?
– Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию ВАР. Причина назначения пенальти – фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство ВАР. Это ошибка и арбитра, и ВАР, и АВАР. После этого мы приняли решения по назначениям.
- «Зенит» победил «Динамо Мх» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
- 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
- Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.
