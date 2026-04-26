Губерниев оскорбил московский клуб РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью ЦСКА с «Рубином» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
«Эх, ЦСКА!
Не хотят армейцы бороться за бронзу РПЛ Подарки надо принимать от «Локо»! А тут ничья с «Рубином»! Слабаки, получается», – написал Губерниев.
- У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением Фабио Челестини.
- Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).
- В следующем туре ЦСКА примет петербургский «Зенит». Встреча состоится 2 мая в Москве.
- ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева