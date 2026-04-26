Губерниев оскорбил московский клуб РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью ЦСКА с «Рубином» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

«Эх, ЦСКА!

Не хотят армейцы бороться за бронзу РПЛ Подарки надо принимать от «Локо»! А тут ничья с «Рубином»! Слабаки, получается», – написал Губерниев.