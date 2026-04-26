Губерниев оскорбил московский клуб РПЛ

Вчера, 23:24
5

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью ЦСКА с «Рубином» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

«Эх, ЦСКА!

Не хотят армейцы бороться за бронзу РПЛ Подарки надо принимать от «Локо»! А тут ничья с «Рубином»! Слабаки, получается», – написал Губерниев.

  • У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением Фабио Челестини.
  • Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).
  • В следующем туре ЦСКА примет петербургский «Зенит». Встреча состоится 2 мая в Москве.
  • ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
Hector вернулся
1777235236
А в чем оскорбление?
Ответить
Alexander.saf
1777238140
Слабоки это мягко, тряпки.
Ответить
алдан2014
1777249869
Странно когда лыжник и горлопан всерьёз обсуждает футбол. Зачем это дно вообще цитировать?
Ответить
⚡️
1777251250
Губерниева надо напнуть в биатлон. Все, там пусть словоблудием занимается.
Ответить
