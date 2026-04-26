Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ

Бывший советник экс‑владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу над «Пари НН». Он уверен, что красно-белые могут выиграть РПЛ в следующем сезоне.

«Сегодняшняя выездная победа «Спартака» над «Пари НН», безусловно, добавляет позитивного импульса, который команда набрала этой весной. Сокращение отставания от «Локомотива» – значительный шаг вперед. Похвалы в адрес Хуана Карлоса Карседо вполне обоснованы.

Если же оценивать, сможет ли «Спартак» действительно превратить эти победы в борьбу за чемпионство в следующем сезоне, то результаты и игра команды говорят о том, что это вполне возможно», – сказал Камоцци.