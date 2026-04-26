Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев дал интервью после матча с «Краснодаром».
«Мастерство чемпиона сказалось, соперник забил классный мяч – я в плане того, что технически исполнил Кривцов. Напомнил в какой-то степени мой мяч в ворота «Динамо», очень красивый, правда, это было очень давно», – сказал Евсеев.
- «Динамо Мх» уступило «Краснодару» со счетом 1:2 в гостевой игре 27-го тура РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 24 очка.
- Следующий соперник – «Ростов» (2 мая).
