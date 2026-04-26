В «Краснодаре» ответили на претензии о том, что клуб тянут судейством

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о помощи судей.

Краснодарцы сегодня победили «Динамо Мх» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ.

В ворота соперника был назначен пенальти, который не реализовал Эдуард Сперцян.

– Что можете ответить на разговоры о том, что «Краснодар» «тянут» судейством?

– Не люблю эти ситуации, мы не обращаем на это внимания. В следующих матчах у нас должны быть все победы – будем стараться выполнить. Все ребята заряжены, готовы выигрывать.