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  • В «Краснодаре» ответили на претензии о том, что клуб тянут судейством

В «Краснодаре» ответили на претензии о том, что клуб тянут судейством

26 апреля, 20:50
12

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о помощи судей.

  • Краснодарцы сегодня победили «Динамо Мх» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ.
  • В ворота соперника был назначен пенальти, который не реализовал Эдуард Сперцян.

– Что можете ответить на разговоры о том, что «Краснодар» «тянут» судейством?

– Не люблю эти ситуации, мы не обращаем на это внимания. В следующих матчах у нас должны быть все победы – будем стараться выполнить. Все ребята заряжены, готовы выигрывать.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кривцов Никита
Комментарии (12)
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Semenycch
1777225953
У нас в лиге откровенно тянут две команды и обе парнокопытные!
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рылы
1777226910
буквально за 3 дня: хотели тормознуть зенит левейшим пенальти с дивеевым на 95й минуте. заодно не назначили пенальти за игру рукой оласы. ну и вишенкой стало, как назначили пенальти за такую же руку в ворота бедных хряков, что взбесило всю страну. прошлая весна повторяется, тогда краснодар тянули, как могли. на всякий случай и сегодня назначили левую пенку. позор коровам!
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FCSpartakM
1777229530
Ну сегодня опять пендаль с гумнецом на гориллке.
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Император 1
1777229531
Все и так уже поняли, чего таить
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boris63
1777252506
Многие судьи лояльны к некоротым командам, но такие пенальти ставить нельзя, там должна быть жёлтая Кордобину за симуляцию.
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anatolich72
1777268787
Вся эта вонь с берегов Невы
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matvei_72
1777272223
Лучше судей спросите почему они так рьяно тянут краснодар , а не кривцова...
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