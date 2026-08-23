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  • Оскорбительная реакция «Фратрии» на 2:0 «Спартака» против «Зенита»

Оскорбительная реакция «Фратрии» на 2:0 «Спартака» против «Зенита»

23 августа, 23:14
13

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«СПАРТАК»! «СПАРТАК»!! «СПАРТАК»!!!

Дома Великий и Могучий разбил питерских бомжей – 2:0! В великолепном стиле голы забили Угальде и Зобнин. Победу омрачила тяжелая травма Руслана Литвинова.

Что за вечер, братва!» – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (13)
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1787516427
ПО фене ботают.Ничё, родственная по духу "Кафешка" им ответит достойно.
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VPERDIV SPARTAK
1787516525
Укрыватели под дозой )
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рылы
1787516538
дцп-шник ведёт канал врОтрии, уже давно доказано.
Ответить
Krics
1787516857
В чём оскорбления?
Ответить
FCSpartakM
1787519073
Фратрии больше не наливать
Ответить
Томик
1787520561
А что тут оскорбительного. Думают их все львами должны называть? Бом.жи и бом.жи. Известное дело.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1787556902
в общем и частном: все по делу, под всеми словами вчера подписалась вся страна и не только.... Так что оскорблений нет от слова совсем. ОУКБ, ЗПРФ )))
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knikos
1787586094
Они вообще матч смотрели ? Первый гол , автогол Барриоса , а не гол Угальде ...
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