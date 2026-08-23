Оскорбительная реакция «Фратрии» на 2:0 «Спартака» против «Зенита»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
«СПАРТАК»! «СПАРТАК»!! «СПАРТАК»!!!
Дома Великий и Могучий разбил питерских бомжей – 2:0! В великолепном стиле голы забили Угальде и Зобнин. Победу омрачила тяжелая травма Руслана Литвинова.
Что за вечер, братва!» – написали болельщики.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»