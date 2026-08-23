Оскорбительная реакция «Фратрии» на 2:0 «Спартака» против «Зенита»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«СПАРТАК»! «СПАРТАК»!! «СПАРТАК»!!!

Дома Великий и Могучий разбил питерских бомжей – 2:0! В великолепном стиле голы забили Угальде и Зобнин. Победу омрачила тяжелая травма Руслана Литвинова.

Что за вечер, братва!» – написали болельщики.