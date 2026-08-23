Рабинер прокомментировал уверенную победу «Спартака» над «Зенитом»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:0).

«Во втором тайме «Зенит» был намного лучше себя образца тайма первого. Проснулся Глушенков, которого до перерыва не было. Спартаковцы по первым минутам по-прежнему готовы были прессинговать, но с момента, когда Максим первый раз опасно пробил в створ, и Максименко не без труда вытащил, стало понятно, что в первую очередь красно-белым предстоит обороняться.

И питерцы столкнулись со «Спартаком», который оказался готов обороняться так же усердно, умно, слаженно и самоотверженно, как и атаковать в первом тайме. Сколько было сблокированных ударов, когда казалось, что игроки «Зенита» уже вышли на линию огня!

Все вышедшие на замену у «Спартака» попали в игру – взять того же Денисова, вышедшего вместо травмированного Литвинова (дай Бог Руслану здоровья). У «Зенита» прилично обострил игру Луис Энрике, но «Спартак» идеально терпел. То, что не получилось у петербуржцев в первом тайме.

«Спартак» сегодня весь матч был командой. Потому по делу и выиграл, оттого и не пропустил.

По мне, лучший игрок – Барко, который и в обоих голах поучаствовал, и ритмом игры управлял. Но, главное, невозможно сказать, что у «Спартака» хоть один игрок выпадал. Без ошибок сыграли защитники (выбор в пользу пары Ву – Джику оказался верен), спокойствие и уверенность транслировал Максименко, от которого все, надеюсь, теперь отстанут, прекрасны были на флангах обороны Зобнин и Жедсон, позже перешедший в центр, огромную пользу, помимо первого гола, принес Угальде, на краях делали свое дело Маркиньос с Солари...

Карседо идеально подготовил команду и управлял ею – как преимущественно в атакующей фазе до перерыва, так и большей частью в оборонительной после. Семак смог привести своих футболистов в чувство, но это оказалось уже поздно.

Игра была полна стыков и фолов, но Танашев с эмоционально сложным матчем, по мне, справился хорошо, не упуская нить игры, разговаривая с игроками, объясняя им свои решения и раздавая карточки, когда это было необходимо. Даже на вторую желтую Глушенкова на 89-й «Зенит» не отреагировал всеобщим психозом (хотя прямо абсолютно необходимой я бы ее не назвал), потому что к этому времени, по сути, все уже было ясно.

...А 2:0 (и даже 3:0) «Спартак» в последний раз вел у «Зенита» 31 марта 2007 года на «Петровском», когда у команды Владимира Федотова уже на второй минуте забил Егор Титов, который сегодня наносил первый удар по мячу. Потом Штранцль и Быстров довели счет до крупного, Погребняк один мяч отыграл – и закончилось 1:3. 21 июля того же года уже под руководством Станислава Черчесова красно-белые в Лужниках выиграли с тем же счетом – но там Аршавин отыграл первый мяч Павлюченко, а затем снова Спящий Гигант и Баженов довели счет до 3:1.

Теперь у «Зенита» уже два поражения в пяти турах, он отстает от «Спартака» на три очка, от «Краснодара» – на шесть.

Кажется, этот чемпионат будет очень интересным», – написал Рабинер.