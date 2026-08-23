РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над махачкалинским «Динамо» благодаря голу через себя

«Краснодар» на выезде одолел «Динамо Мх» в пятом туре чемпионата России.
Вице-чемпионы РПЛ выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Жубала.
32-летний бразильский защитник на 79-й минуте забил шикарным ударом через себя.
«Краснодар» продолжает лидировать в Премьер-лиге, ни разу не потеряв очки.
«Динамо Мх» занимает пятое место с девятью очками.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Динамо Мх - Краснодар - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - Жубал, 79.
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Динамо Мх
Краснодар
Тимур Магомедов
0%
Темиркан Сундуков
0%
Марат Апшацев
0%
Муталип Алибеков
0%
Миро
0%
Мохамед Аззи
0%
Никита Глушков
0%
Даниил Лесовой
0%
Уссем Мрезиг
0%
Егор Смелов
0%
Андрей Миронов
0%
Ильяс Ахмедов
0%
Александр Сандрачук
0%
Абдулпаша Джабраилов
0%
Гамид Агаларов
0%
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Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Жубал
0%
Витор Тормена
0%
Илья Вахания
0%
Дуглас Аугусто
0%
Александр Черников
0%
Жоау Батчи
0%
Даниил Уткин
0%
Кристиан
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Джон Кордоба
0%
Валентин Пальцев
0%
Магомед Оздоев
0%
Хуан Боселли
0%
Кевин Ленини
0%
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Источник: «Бомбардир»