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  • РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над махачкалинским «Динамо» благодаря голу через себя

РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над махачкалинским «Динамо» благодаря голу через себя

23 августа, 19:30
19

«Краснодар» на выезде одолел «Динамо Мх» в пятом туре чемпионата России.

Вице-чемпионы РПЛ выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Жубала.

32-летний бразильский защитник на 79-й минуте забил шикарным ударом через себя.

«Краснодар» продолжает лидировать в Премьер-лиге, ни разу не потеряв очки.

«Динамо Мх» занимает пятое место с девятью очками.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Динамо Мх - Краснодар - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - Жубал, 79.
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Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Динамо Мх
Краснодар
Тимур Магомедов
0%
Темиркан Сундуков
0%
Марат Апшацев
0%
Муталип Алибеков
0%
Миро
0%
Мохамед Аззи
0%
Никита Глушков
0%
Даниил Лесовой
0%
Уссем Мрезиг
0%
Егор Смелов
0%
Андрей Миронов
0%
Ильяс Ахмедов
0%
Александр Сандрачук
0%
Абдулпаша Джабраилов
0%
Гамид Агаларов
0%
Показать всех игроков
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Жубал
0%
Витор Тормена
0%
Илья Вахания
0%
Дуглас Аугусто
0%
Александр Черников
0%
Жоау Батчи
0%
Даниил Уткин
0%
Кристиан
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Джон Кордоба
0%
Валентин Пальцев
0%
Магомед Оздоев
0%
Хуан Боселли
0%
Кевин Ленини
0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх
Комментарии (19)
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bratskij
1787502773
Коровы как обычно не наиграли на победу.
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Интерес
1787502834
Жубал уже решал судьбу матчей с ЦСКА и "Балтикой; возможно, ещё какой-то.Ценнейший по этому показателю футболист!
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evgevg13
1787502860
Махачкалинцы здорово при Евсееве добавили. Молодцы. Ну а краснодарцев с победой!
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Красногорск_Фан
1787503094
Довольно скучный матч решило индивидуальное мастерство. Гол-красавец, а Краснодар выдал 5 побед на старте. Молодцы.
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FWSPM
1787503335
Жубал положил красавца. Матч не смотрел но хороший признак для команды когда игроки на которых никто не надеется выходят и решают матчи в сложный момент когда лидеры не могут.
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rcry
1787503434
в таких играх решает класс и индивидуальное мастерство - Краснодар с победой - Динамо крепкая команда - в конце могли забивать - но вратарь опять же - и не хватило точности
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KayGo
1787503448
Сложная игра! С победой, быки!
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Мага 13
1787504084
поздравления болельщикам Краснодара, пять побед в пяти матчах дорогого стоят 👍️ причем голы все как на подбор красивые, респект 👍️👍️👍️
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sochi-2013
1787504304
С победой! Молодцы, но надо увереннее и убедительнее.
Ответить
subbotaspartak
1787508205
Комментаторы выразили желание избирать лучшего игрока.. Ага... И на ВАР их посадить, пусть глядят и пи...ят, хуже не будет...
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