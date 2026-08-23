РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над махачкалинским «Динамо» благодаря голу через себя

«Краснодар» на выезде одолел «Динамо Мх» в пятом туре чемпионата России.

Вице-чемпионы РПЛ выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Жубала.

32-летний бразильский защитник на 79-й минуте забил шикарным ударом через себя.

«Краснодар» продолжает лидировать в Премьер-лиге, ни разу не потеряв очки.

«Динамо Мх» занимает пятое место с девятью очками.