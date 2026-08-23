Карседо объяснил отсутствие Даку в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему нападающий Мирлинд Даку не сыграет с «Зенитом» с первых минут.
Команды встретятся на «Лукойл Арене» в рамках пятого тура РПЛ.
– В последнем матче в РПЛ с «Балтикой» вы играли в два нападающих. Последние встречи с «Зенитом» прошли без номинального форварда. Когда было принято решение выйти на этот матч с одним Манфредом Угальде?
– У нас есть разные опции на этот счет, согласен. И, конечно, это зависит и от соперника тоже.
«Балтика» играет в три центральных защитника, были длинные мячи, то есть Даку тогда хорошо подходил.
Но у нас есть наша структура, по которой мы играем с Барко, и сегодня она прекрасно подходит.
– Даку остался на скамейке. В связи с этим нужно ли было с ним индивидуально разговаривать и объяснять, почему он в запасе?
– У нас есть определенная структура. Он очень зрелый мужчина, все прекрасно понимает.
– Что должно произойти, чтобы он вышел вторым форвардом сегодня?
– Все зависит от игры.
- «Спартак» и «Зенит» начнут играть через несколько минут.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- У обеих команд перед очной встречей по 9 очков в 4 турах РПЛ.