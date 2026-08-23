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  • Карседо объяснил отсутствие Даку в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»

Карседо объяснил отсутствие Даку в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»

23 августа, 20:02
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему нападающий Мирлинд Даку не сыграет с «Зенитом» с первых минут.

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в рамках пятого тура РПЛ.

– В последнем матче в РПЛ с «Балтикой» вы играли в два нападающих. Последние встречи с «Зенитом» прошли без номинального форварда. Когда было принято решение выйти на этот матч с одним Манфредом Угальде?

– У нас есть разные опции на этот счет, согласен. И, конечно, это зависит и от соперника тоже.

«Балтика» играет в три центральных защитника, были длинные мячи, то есть Даку тогда хорошо подходил.

Но у нас есть наша структура, по которой мы играем с Барко, и сегодня она прекрасно подходит.

– Даку остался на скамейке. В связи с этим нужно ли было с ним индивидуально разговаривать и объяснять, почему он в запасе?

– У нас есть определенная структура. Он очень зрелый мужчина, все прекрасно понимает.

– Что должно произойти, чтобы он вышел вторым форвардом сегодня?

– Все зависит от игры.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Даку Мирлинд Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
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zigbert
1787512934
Карседо оказался прав.
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k611
1787513425
Просто у Угальде пошла игра
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Бумбраш
1787514060
Карседо объяснил отсутствие Даку в старте «Спартака» на матч с «Зенитом» " дали Даку немного отдохнуть, зинку есть кому драть!"
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