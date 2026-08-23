Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре

«ПСЖ» едва не проиграл в первом туре чемпионата Франции-2026/27.
Парижане уступали в два мяча к перерыву, но все-таки спасли гостевую ничью с «Ренном» – 2:2.
Дубль оформил летний новичок «ПСЖ» Ферран Торрес, перешедший из «Барселоны».
Российский вратарь Матвей Сафонов провел всю игру.
Франция. Лига 1. 1 тур
Ренн - ПСЖ - 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 - С. Шиманьски, 9; 2:0 - Э. Леполь, 38; 2:1 - Ф. Торрес, 71; 2:2 - Ф. Торрес, 82.
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Ренн
ПСЖ
Исса Сумаре
0%
Брис Самба
0%
Пшемыслав Франковски
0%
Чарли Крессуэлл
0%
Абдельхамид Айт-Будлаль
0%
Махамаду Нагида
0%
Валантен Ронжье
0%
Муса Аль-Тамари
0%
Себастьян Шиманьски
0%
Адриен Томассон
0%
Эстебан Леполь
0%
Людовик Бляс
0%
Кентен Мерлен
0%
Henrick Do Marcolino
0%
Арно Норден
0%
Брайан Рейнолдс
0%
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Усман Дембеле
0%
Матвей Сафонов
0%
Ашраф Хакими
0%
Маркиньос
0%
Вильям Пачо
0%
Люка Эрнандес
0%
Варрен Заир-Эмери
0%
Витинья
0%
Жоау Невеш
0%
Десир Дуэ
0%
Хвича Кварацхелия
0%
Ферран Торрес
0%
Мика Годтс
0%
Фабиан Руис
0%
Магнес Аклиуш
0%
Лукас Бералдо
0%
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Источник: «Бомбардир»