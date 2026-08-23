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Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре

23 августа, 23:46
17

«ПСЖ» едва не проиграл в первом туре чемпионата Франции-2026/27.

Парижане уступали в два мяча к перерыву, но все-таки спасли гостевую ничью с «Ренном» – 2:2.

Дубль оформил летний новичок «ПСЖ» Ферран Торрес, перешедший из «Барселоны».

Российский вратарь Матвей Сафонов провел всю игру.

Франция. Лига 1. 1 тур
Ренн - ПСЖ - 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 - С. Шиманьски, 9; 2:0 - Э. Леполь, 38; 2:1 - Ф. Торрес, 71; 2:2 - Ф. Торрес, 82.
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Ренн
ПСЖ
Исса Сумаре
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Брис Самба
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Пшемыслав Франковски
0%
Чарли Крессуэлл
0%
Абдельхамид Айт-Будлаль
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Махамаду Нагида
0%
Валантен Ронжье
0%
Муса Аль-Тамари
0%
Себастьян Шиманьски
0%
Адриен Томассон
0%
Эстебан Леполь
0%
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Люка Эрнандес
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Варрен Заир-Эмери
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Витинья
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Жоау Невеш
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Десир Дуэ
0%
Хвича Кварацхелия
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Ферран Торрес
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Франция. Лига 1 ПСЖ Ренн
Комментарии (17)
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Триумфальный
1787541143
Комментарий скрыт модератором
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Красногвардейчик
1787542295
И у Сафонова дубль, я гляжу))
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АЛЕКС 58
1787550503
Снова забыл корону снять перед игрой. Говорили же тебе,корону одевать только в телеграм канале.
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