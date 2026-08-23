Игрок «Зенита» вступил в перепалку с тренерским штабом «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Вендел поругался с тренерами «Спартака».

Инцидент произошел после финального свистка в матче пятого тура РПЛ.

Бразильский легионер вступил в перепалку с членами тренерского штаба Хуана Карлоса Карседо и представителями административного блока красно-белых.

Примирением конфликтующих сторон занимался Жедсон Фернандеш.