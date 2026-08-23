Игрок «Зенита» вступил в перепалку с тренерским штабом «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Вендел поругался с тренерами «Спартака».
Инцидент произошел после финального свистка в матче пятого тура РПЛ.
Бразильский легионер вступил в перепалку с членами тренерского штаба Хуана Карлоса Карседо и представителями административного блока красно-белых.
Примирением конфликтующих сторон занимался Жедсон Фернандеш.
- Спартаковцы победили дома со счетом 2:0.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.
Источник: «Спорт-Экспресс»