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  • Игрок «Зенита» вступил в перепалку с тренерским штабом «Спартака»

Игрок «Зенита» вступил в перепалку с тренерским штабом «Спартака»

23 августа, 22:43
24

Полузащитник «Зенита» Вендел поругался с тренерами «Спартака».

Инцидент произошел после финального свистка в матче пятого тура РПЛ.

Бразильский легионер вступил в перепалку с членами тренерского штаба Хуана Карлоса Карседо и представителями административного блока красно-белых.

Примирением конфликтующих сторон занимался Жедсон Фернандеш.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вендел
Комментарии (24)
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oyabun
1787514323
Не дело игрока лезть спорить к тренеру соперника. Не по рангу.
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kvm
1787514452
по губам - просился в Спартак...
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Plyash
1787514483
Совсем ума нету у южноамерикоса ...
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FWSPM
1787514714
расстроился
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Интерес
1787514773
Надо своим морду бить.Ваша карта бита.
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партизан84
1787514856
а к Семаку у них вообще вопросов нет????
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Триумфальный
1787515381
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Мага 13
1787517740
он бы лучше к семаку подкатил с предъявами
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Кривая да нелёгкая
1787519150
Комментарий скрыт модератором
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R_a_i_n
1787547098
Дело Денисова живёт
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