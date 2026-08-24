Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина

«Барселона» уверенно стартовала в чемпионате Испании-2026/27.
В первом матче нового чемпионата каталонцы разгромили «Эльче» со счетом 5:0.
Рафинья и Фермин Лопес оформили по дублю, еще один гол забил летний новичок сине-гранатовых Карим Адейеми.
Другой новобранец «Барсы» Энтони Гордон сделал два ассиста. Гави в конце первого тайма получил травму.
Испания. Примера. 2 тур
Эльче - Барселона - 0:5 (0:1)
Голы: 0:1 - Рафинья, 14 (с пенальти); 0:2 - К. Адейеми, 45+3; 0:3 - Рафинья, 67; 0:4 - Ф. Лопес, 71; 0:5 - Ф. Лопес, 79.
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Эльче
Барселона
Матиас Дитуро
0%
Буба Сангаре
0%
Давид Аффенгрубер
0%
Федерико Редондо
0%
Виктор Чуст
0%
Херман Валера
0%
Тете Моренте
0%
Гонсало Вильяр
0%
Марк Агуадо
0%
Фер Ниньо
0%
Ali Houary
0%
Мартим Нету
0%
Факундо Буонанотте
0%
Эсекьель Понсе
0%
Педро Бигас
0%
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Рафинья
0%
Жоан Гарсия
0%
Эрик Гарсия
0%
Андреас Кристенсен
0%
Жерар Мартин
0%
Хави Эспарт
0%
Марк Берналь
0%
Гави
0%
Ламин Ямаль
0%
Фермин Лопес
0%
Карим Адейеми
0%
Педри
0%
Дани Ольмо
0%
Энтони Гордон
0%
Жюль Кунде
0%
Жоау Канселу
0%
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Источник: «Бомбардир»