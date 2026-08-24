Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина

«Барселона» уверенно стартовала в чемпионате Испании-2026/27.

В первом матче нового чемпионата каталонцы разгромили «Эльче» со счетом 5:0.

Рафинья и Фермин Лопес оформили по дублю, еще один гол забил летний новичок сине-гранатовых Карим Адейеми.

Другой новобранец «Барсы» Энтони Гордон сделал два ассиста. Гави в конце первого тайма получил травму.