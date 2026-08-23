«Спартак» высмеял Соболева

Пресс-служба «Спартака» язвительно отреагировала на замену форварда «Зенита» Александра Соболева.

На 57-й минуте вместо экс-спартаковца на поле вышел Фелипе Аугусто.

«Под оглушительный свист также заменили Александра Соболева. Оказывается, он сегодня был на поле», – написали красно-белые.