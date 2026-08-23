«Спартак» высмеял Соболева

Пресс-служба «Спартака» язвительно отреагировала на замену форварда «Зенита» Александра Соболева.
На 57-й минуте вместо экс-спартаковца на поле вышел Фелипе Аугусто.
«Под оглушительный свист также заменили Александра Соболева. Оказывается, он сегодня был на поле», – написали красно-белые.
- Команды встречаются на «Лукойл Арене» в рамках 5-го тура РПЛ.
- Красно-белые ведут со счетом 2:0.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Соболев два года назад перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»