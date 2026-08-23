Только 5 команд стартовали в чемпионате России с 5 побед подряд

Впервые за восемь лет команда стартовала в российской Премьер-лиге с пяти побед подряд.

Это «Краснодар», уже обыгравший в текущем сезоне РПЛ «Рубин» (3:1), «Факел» (3:2), «Спартак» (2:1), «Ахмат» (1:0) и «Динамо Мх» (1:0).

Всего в истории чемпионата России пять команд начинали так успешно:

«Динамо» (сезон-1995);

ЦСКА (сезон-2002 и 2015/16);

«Рубин» (сезон-2008);

«Зенит» (сезоны 2014/15 и 2018/19);

«Краснодар» (сезон-2026/27).

В последних четырех случаях команды, стартовавшие в РПЛ с пяти побед, в итоге становились чемпионами.