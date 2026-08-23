Только 5 команд стартовали в чемпионате России с 5 побед подряд

Впервые за восемь лет команда стартовала в российской Премьер-лиге с пяти побед подряд.
Это «Краснодар», уже обыгравший в текущем сезоне РПЛ «Рубин» (3:1), «Факел» (3:2), «Спартак» (2:1), «Ахмат» (1:0) и «Динамо Мх» (1:0).
Всего в истории чемпионата России пять команд начинали так успешно:
- «Динамо» (сезон-1995);
- ЦСКА (сезон-2002 и 2015/16);
- «Рубин» (сезон-2008);
- «Зенит» (сезоны 2014/15 и 2018/19);
- «Краснодар» (сезон-2026/27).
В последних четырех случаях команды, стартовавшие в РПЛ с пяти побед, в итоге становились чемпионами.
Источник: Opta