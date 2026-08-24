Спартаковец Литвинов – о травме: «Это колено»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы о травме, полученной в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

Игрок красно-белых травмировался в единоборстве с Густаво Мантуаном. Он не смог самостоятельно покинуть поле.

Затем появились кадры, что Литвинов передвигается с помощью кресла-каталки.

Его вынужденно заменили на 59-й минуте.

– Что по здоровью?

– Завтра, все завтра. Если бы понял сейчас, то сказал бы.

– Правда, что ты говорил, что порвал связку?

– Нет.

– Это не колено?

– Это колено, завтра понятно все будет.