Спартаковец Литвинов – о травме: «Это колено»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы о травме, полученной в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
- Игрок красно-белых травмировался в единоборстве с Густаво Мантуаном. Он не смог самостоятельно покинуть поле.
- Затем появились кадры, что Литвинов передвигается с помощью кресла-каталки.
- Его вынужденно заменили на 59-й минуте.
– Что по здоровью?
– Завтра, все завтра. Если бы понял сейчас, то сказал бы.
– Правда, что ты говорил, что порвал связку?
– Нет.
– Это не колено?
– Это колено, завтра понятно все будет.
Источник: «Матч ТВ»