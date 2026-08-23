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Лидер «Краснодара» больше не сыграет в 2026 году

23 августа, 21:18
10

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что травма полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова оказалось более серьезной.

Ранее утверждалось, что лидер «быков» выбыл на две-три недели из-за надрыва задней поверхности правого бедра.

По информации Карпова, у 24-летнего футболиста на самом деле разрыв сухожилия одной из мыщц задней группы бедра. Он, скорее всего, перенесет операцию и пропустит от четырех до шести месяцев.

  • Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Кривцов Никита
Комментарии (10)
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SochineZ
1787511977
Здоровья!
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paracetamol
1787512123
Жалко, игрок качественный!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1787512754
как же так, Никитос?! Одно неловкое движение - иии... ты выключен на полгода ( Жаль. Здоровья..
Ответить
subbotaspartak
1787513046
Только попёрло... Удачи.
Ответить
ySS
1787513848
Если правда, то серьёзная потеря Краснодара. Здоровья парню!
Ответить
oyabun
1787513974
Ничего себе! Очень жаль. Игрок классный, украшение нашего Чемпионата. Здоровья Никите!
Ответить
Cleaner
1787514018
Брось эти шуточки! У тебя там не закрытый, а открытый перелом.
Ответить
шахта Заполярная
1787514721
Вот это поворот в судьбе, только заиграл на приличном уровне. Здоровья.
Ответить
alefreddy
1787515609
здоровья-хорошо вошел в сезон
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Dr Metal
1787518080
Да что за травмы каждый день? Здоровья парню.
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