Лидер «Краснодара» больше не сыграет в 2026 году

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что травма полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова оказалось более серьезной.
Ранее утверждалось, что лидер «быков» выбыл на две-три недели из-за надрыва задней поверхности правого бедра.
По информации Карпова, у 24-летнего футболиста на самом деле разрыв сухожилия одной из мыщц задней группы бедра. Он, скорее всего, перенесет операцию и пропустит от четырех до шести месяцев.
- Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова