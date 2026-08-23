Лидер «Краснодара» больше не сыграет в 2026 году

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что травма полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова оказалось более серьезной.

Ранее утверждалось, что лидер «быков» выбыл на две-три недели из-за надрыва задней поверхности правого бедра.

По информации Карпова, у 24-летнего футболиста на самом деле разрыв сухожилия одной из мыщц задней группы бедра. Он, скорее всего, перенесет операцию и пропустит от четырех до шести месяцев.