Раскрыты сроки восстановления лидера «Краснодара» Кривцова

Стали известны результаты углубленного медицинского обследования полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.

Он травмировался в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0). Главный тренер «быков» Мурад Мусаев говорил: «По Кривцову плохая ситуация по внешним признакам».

По информации Sport24, Кривцов получил надрыв задней поверхности правого бедра и выбыл на срок от двух до трех недель. Он пропустит как минимум игры РПЛ с «Динамо Мх» и «Ростовом».