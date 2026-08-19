Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал травмы игроков.

В кубковом матче краснодарцы победили на выезде «Динамо» (1:0).

Во втором тайме травму получил Никита Кривцов – самый результативный игрок «Краснодара» на старте сезона РПЛ.

Впереди у «Краснодара» гостевой матч РПЛ против «Динамо Мх» (23 августа).

– Потери Батчи и Кривцова. Есть понимание насколько серьезные травмы?

– Понимания нет. Думаю, что по Кривцову плохая ситуация по внешним признакам, по Батчи ситуация лучше.

Пока не хватает сыгранности, но старались, были хорошие моменты. Не порадовало, что в конце матча позволили «Динамо» создать моменты. Травмы и вынужденные замены не позволили сыграть так, как изначально планировали. У Мукаилова была операция, он только восстанавливается. Видно, что он в процессе набора формы, гол был для него важен.

– Что с Оласой? Когда он будет готов?

– Будем надеяться, что Оласа будет готов к следующему матчу.