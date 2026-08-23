Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Зенитом»

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями после выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Спартак» молодцы, заслуженная победа. Но Адамов допустил две ошибки, которые и привели к двум голам москвичей. Из этого и складывается футбол.

«Зенит» после первого гола подлавливал москвичей, но потом контратака хозяев, и гости снова ошиблись.

«Спартак» сыграл лучше. Как только клуб стал относиться хорошо к легендам, сразу ситуация стала лучше.

Я был на стадионе и не понял, за что Глушенкову дали вторую желтую карточку. Его же толкали, а он ничего не делал. Обычная игровая ситуация.

Позиция «Зенита» в таблице? Ничего страшного нет. Команда Семака все еще претендент на титул и останется ей.

Хорошо, что «Спартак» еще наверху, но борьба за титул будет до последнего тура», – сказал Мостовой.