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Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Зенитом»

23 августа, 22:51
12

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями после выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» молодцы, заслуженная победа. Но Адамов допустил две ошибки, которые и привели к двум голам москвичей. Из этого и складывается футбол.

«Зенит» после первого гола подлавливал москвичей, но потом контратака хозяев, и гости снова ошиблись.

«Спартак» сыграл лучше. Как только клуб стал относиться хорошо к легендам, сразу ситуация стала лучше.

Я был на стадионе и не понял, за что Глушенкову дали вторую желтую карточку. Его же толкали, а он ничего не делал. Обычная игровая ситуация.

Позиция «Зенита» в таблице? Ничего страшного нет. Команда Семака все еще претендент на титул и останется ей.

Хорошо, что «Спартак» еще наверху, но борьба за титул будет до последнего тура», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
Комментарии (12)
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oyabun
1787514942
Какую то ерунду наговорил, лишь бы напомнить о себе. При чем здесь легенды? Нарушения Глушенкова не видит, хотя все специалисты после игры согласились со справедливостью решения судьи.
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АК 68
1787515310
Некоторые легенды напоминают о себе, только тогда, когда Спартак на коне, а в трудные периоды сожрать готовы.
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БАЗАРА НЕТ
1787516861
Проиграл Семак а не Зенит
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Spammer1
1787521209
Унизили ******
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