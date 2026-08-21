Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев высказался о текущем положении команды в чемпионате России.
– Хорошо, что мы идем без поражений в РПЛ, но выигрывать всегда не получится, будут и неудачные матчи. Самое главное здесь – какая у нас будет реакция на ту или иную ситуацию. Поэтому идем от матча к матчу, впереди игра с «Динамо» из Махачкалы.
– Пока «Краснодар» отлично справляется без Сперцяна и Кордобы.
– Вы сами видите. Когда ждем возвращение Джона? Он уже тренируется. Думаю, к Махачкале на 80% он будет с нами.
– Вы говорили, что у вас не было предложений из Европы. А если будут?
– Еще рано говорить, я только вернулся домой. Думаю, здесь и закончу [карьеру].
- Воробьев – воспитанник «Краснодара». Летом 28‑летний форвард перешел из «Локомотива» к «быкам», подписав контракт до 2030 года.
- «Краснодар» набрал 12 очков в 4 турах.
- Нападающий в этом сезоне провел за «Краснодар» 6 матчей, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»