Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча пятого тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

– Не понравился первый тайм, слишком много ошибались, не хватало движения, агрессии, остроты у ворот соперника. Голы тоже не без наших ошибок.

После перерыва смотрелись лучше, но чтобы полноценно вернуться, надо было забивать, без забитых мячей сложно рассчитывать на набранные очки.

Мы отталкивались от игры соперника. Стартовый состав оптимальный на сегодня. Дуглас Сантос не смог помочь нам.

Джон Джон мог сыграть поострее, в первом тайме нервничал, допускал несвойственные ошибки.

– В чем видите причины поражения?

– Нам не хватало движения, агрессии в первом тайме. Во второй половине матча играли значительно лучше. Не хватило забитого мяча, чтобы полноценно вернутся в игру.

Думаю, что мы проиграли в первом тайме, а во втором не смогли по счету спасти этот матч.