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Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

23 августа, 22:38
33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча пятого тура РПЛ против «Спартака».

– Не понравился первый тайм, слишком много ошибались, не хватало движения, агрессии, остроты у ворот соперника. Голы тоже не без наших ошибок.

После перерыва смотрелись лучше, но чтобы полноценно вернуться, надо было забивать, без забитых мячей сложно рассчитывать на набранные очки.

Мы отталкивались от игры соперника. Стартовый состав оптимальный на сегодня. Дуглас Сантос не смог помочь нам.

Джон Джон мог сыграть поострее, в первом тайме нервничал, допускал несвойственные ошибки.

– В чем видите причины поражения?

– Нам не хватало движения, агрессии в первом тайме. Во второй половине матча играли значительно лучше. Не хватило забитого мяча, чтобы полноценно вернутся в игру.

Думаю, что мы проиграли в первом тайме, а во втором не смогли по счету спасти этот матч.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (33)
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FWSPM
1787514624
В чем видите причины поражения? В том что угадав один раз с пятеркой легионеров не стоит рассчитывать что они будут все выигрывать до 45 лет! даже в этой пешеходной лиге есть предел.
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ТяжелаяАртиллерия
1787514720
Комментарий скрыт модератором
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Триумфальный
1787515144
Комментарий скрыт модератором
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anatolich72
1787515153
Не хватило левого пеналя, дельфину негде нырять было
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Интерес
1787515473
Вообще ни одного стопроцентного, пусть и нереализованного момента.Зеро-зеро... Ну да будя вам-дали со второй попытки отпраздновать фальшак, пора и совесть иметь! Как грится, "думал, что почётный эскорт, а оказалось-конвой!".
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Бумбраш
1787515601
– В чем видите причины поражения?- "тренер просто физрук"
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VPERDIV SPARTAK
1787516120
Пшел вон из команды
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БАЗАРА НЕТ
1787516651
У Семака запал иссяк а ему не сказали
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Artemka444
1787538559
Паса нет Игры нет Это катастрофа Защитников выпускать на усиление игры это конечно жесть
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ПалкоВводецъ007
1787541817
С.у.к.а. ты Серёжа. Как так не подготовить Зенит на игру с хряками? Гыгыгы
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