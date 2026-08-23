Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».
- Красно-белые победили дома со счетом 2:0.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.
– Это лучший ваш матч со «Спартаком» или в карьере? Что помогло победить?
– Очень хороший матч. Мы одержали важную победу над прямым конкурентом – сыграли, как хотели, на ноль.
Хорошо действовали, это одна из лучших наших игр. С мотивацией сегодня все было в порядке. Рад за клуб, команду, игроков, болельщиков.
– Начало игры было похоже на встречу с «Краснодаром» (1:2)?
– Было похоже, мы также забили быстрый гол со стандарта.
Говорили с ребятами, что надо лучше распоряжаться моментами, после гола сделали правильные выводы и смогли забить второй мяч.
«Зенит» давил, было тяжело, но команда сыграла хорошо, не дала очевидных моментов создать сопернику.
– Какие выводы вы сделаете после этой игры?
– Вывод такой: нужно верить в себя. Многие из ребят лучше, чем думают о себе. Нам надо сохранять такое же отношение, нужно побеждать не только топ‑команды, но и всех остальных.
Надо быть стабильными, продолжать выигрывать и набирать три очка.
– Можете сказать, что «Спартак» идет за чемпионством и готов всех переехать?
– Мы завоевали сегодня 3 очка. Команда прибавляет, динамика есть. Растет внимание, но нужно сохранять спокойствие.
– О чем говорили с представителями «Зенита» после финального свистка?
– Мы поговорили про футбол.
– Вы были эмоциональны по поводу судейства. Дадите оценку работе арбитров?
– У них очень сложная работа.