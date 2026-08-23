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Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

23 августа, 23:08
7

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

– Это лучший ваш матч со «Спартаком» или в карьере? Что помогло победить?

– Очень хороший матч. Мы одержали важную победу над прямым конкурентом – сыграли, как хотели, на ноль.

Хорошо действовали, это одна из лучших наших игр. С мотивацией сегодня все было в порядке. Рад за клуб, команду, игроков, болельщиков.

– Начало игры было похоже на встречу с «Краснодаром» (1:2)?

– Было похоже, мы также забили быстрый гол со стандарта.

Говорили с ребятами, что надо лучше распоряжаться моментами, после гола сделали правильные выводы и смогли забить второй мяч.

«Зенит» давил, было тяжело, но команда сыграла хорошо, не дала очевидных моментов создать сопернику.

– Какие выводы вы сделаете после этой игры?

– Вывод такой: нужно верить в себя. Многие из ребят лучше, чем думают о себе. Нам надо сохранять такое же отношение, нужно побеждать не только топ‑команды, но и всех остальных.

Надо быть стабильными, продолжать выигрывать и набирать три очка.

– Можете сказать, что «Спартак» идет за чемпионством и готов всех переехать?

– Мы завоевали сегодня 3 очка. Команда прибавляет, динамика есть. Растет внимание, но нужно сохранять спокойствие.

– О чем говорили с представителями «Зенита» после финального свистка?

– Мы поговорили про футбол.

– Вы были эмоциональны по поводу судейства. Дадите оценку работе арбитров?

– У них очень сложная работа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (7)
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Anton1969
1787516016
С заслуженный победой!!! Вот ведь умеют, когда играют в футбол, а не хренью занимаются! И Максик сегодня не шлялся по всему полю, как корова на выгуле. Судья, конечно, мутил немного, но можно простить.
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АК 68
1787516254
Карседо достойно руководит Спартаком, уверенно, не шарахается, приводит команду к положительным результатам, будем надеяться, что и в дальнейшем его работа будет успешной.
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FWSPM
1787516462
Поставили на место помойных пенальтистов. А тем временем в питере точечные возгарания на помойках приобрели массовый характер. особенно пострадал элитный район на литейном где проживают такие известные в узких кругах личности как палковжопец, галюхино рыло, слабый мозг и другие любители голубого творчества. Кстати а где они?
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БАЗАРА НЕТ
1787516760
Не скажу что хорошая игра Спартака была! Спартак всегда одинаково играет и с любым тренером! Сегодня никакой зенит дал им забить и выиграть
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FCSpartakM
1787519207
никаких выводов, просто надо не отстать от Краснодара, у тех сейчас пойдет проходной календарь
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Бумбраш
1787538818
Сибирь.утро.проснулся,пью кофе..а на северо-западе какие-то хлопки..а это вторичная детонация питерских пуканов
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