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  • Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

23 августа, 21:43
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Динамо Мх».

  • «Быки» победили на выезде со счетом 1:0.
  • Единственный мяч на 79-й минуте забил Жубал.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» идет в чемпионате без потери очков.

«Соперник сейчас проводит хороший отрезок, показывает хороший футбол. Игра была очень тяжелая, как и предполагалось. Поле тяжелое, погода жаркая.

И в итоге, когда мы шли в давление, шли в него недостаточно агрессивно, оставляли сзади большое пространство, которым пользовалось «Динамо».

Соперник был лучше в первом тайме. Мы ничего практически не создали. Один момент был у Кристиана. А возле наших ворот было неспокойно.

С начала второго тайма потихоньку стали выравнивать игру. Немножко забрали контроль и стали создавать моменты. Были неплохие подходы.

Жубал, конечно, забил фантастический гол. Этот мяч будет украшением всего нашего чемпионата.

В концовке матча мы опять немножко не разобрались. «Динамо» перешло на игру в три центральных защитника. Мы немного поменяли структуру, чтобы не создать опасность возле наших ворот.

Рад, что в таком матче, в котором не все получалось, команда проявила характер, нашла силы и забрала победу», – сказал Мусаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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trener7
1787518208
С трудной и заслуженной победой БЫКИ!!! Удачи Вам!
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Кузьмич на трибуне
1787593981
Респект быкам. Уже который матч вытягивают на морально воловых и на классе.
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