Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Динамо Мх».
- «Быки» победили на выезде со счетом 1:0.
- Единственный мяч на 79-й минуте забил Жубал.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Краснодар» идет в чемпионате без потери очков.
«Соперник сейчас проводит хороший отрезок, показывает хороший футбол. Игра была очень тяжелая, как и предполагалось. Поле тяжелое, погода жаркая.
И в итоге, когда мы шли в давление, шли в него недостаточно агрессивно, оставляли сзади большое пространство, которым пользовалось «Динамо».
Соперник был лучше в первом тайме. Мы ничего практически не создали. Один момент был у Кристиана. А возле наших ворот было неспокойно.
С начала второго тайма потихоньку стали выравнивать игру. Немножко забрали контроль и стали создавать моменты. Были неплохие подходы.
Жубал, конечно, забил фантастический гол. Этот мяч будет украшением всего нашего чемпионата.
В концовке матча мы опять немножко не разобрались. «Динамо» перешло на игру в три центральных защитника. Мы немного поменяли структуру, чтобы не создать опасность возле наших ворот.
Рад, что в таком матче, в котором не все получалось, команда проявила характер, нашла силы и забрала победу», – сказал Мусаев.