Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Динамо Мх».

«Быки» победили на выезде со счетом 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте забил Жубал.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» идет в чемпионате без потери очков.

«Соперник сейчас проводит хороший отрезок, показывает хороший футбол. Игра была очень тяжелая, как и предполагалось. Поле тяжелое, погода жаркая.

И в итоге, когда мы шли в давление, шли в него недостаточно агрессивно, оставляли сзади большое пространство, которым пользовалось «Динамо».

Соперник был лучше в первом тайме. Мы ничего практически не создали. Один момент был у Кристиана. А возле наших ворот было неспокойно.

С начала второго тайма потихоньку стали выравнивать игру. Немножко забрали контроль и стали создавать моменты. Были неплохие подходы.

Жубал, конечно, забил фантастический гол. Этот мяч будет украшением всего нашего чемпионата.

В концовке матча мы опять немножко не разобрались. «Динамо» перешло на игру в три центральных защитника. Мы немного поменяли структуру, чтобы не создать опасность возле наших ворот.

Рад, что в таком матче, в котором не все получалось, команда проявила характер, нашла силы и забрала победу», – сказал Мусаев.