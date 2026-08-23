Жубал из «Краснодара» прокомментировал свой гол через себя

Центральный защитник «Краснодара» Жубал поделился впечатлениями после победы над «Динамо Мх» в пятом туре РПЛ.

«Быки» выиграли на выезде со счетом 1:0.

Жубал забил единственный мяч на 79-й минуте.

Бразилец отличился шикарным ударом через себя.

– Расскажи о своих ощущениях от победного матча. И отдельно хочется услышать пару слов о твоем голе. Как ты решился на такой удар и как ты его увидел?

– Игра получилась достаточно сложной. На этом поле тяжело было играть, владеть мячом. Но мы все равно старались находить возможности.

Затем уже пришлось немного поменять стиль игры. Уже начали играть больше длинными передачами. И в конце концов получилось реализовать свой момент и забить гол.

В том моменте не думал, не размышлял слишком долго. Понял, что это был мой единственный вариант. Счастлив, что получилось реализовать удар.