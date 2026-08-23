Карпукас – о дебюте за «Зенит»: «Сказали играть, как умею»

Новичок «Зенита» Артем Карпукас высказался после дебютного матча за петербургскую команду.

Сине-бело-голубые объявили о переходе полузащитника из «Локомотива» в пятницу.

За него заплатили 5-6 миллионов евро.

Карпукас дебютировал, выйдя на замену на 75-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Неудачный первый тайм и начало матча. Мы пропустили, пошла нервозность. Из‑за этого было тяжело.

Еще не так много времени прошло, чтобы подвести итог. Но я рад, что смог дебютировать.

Я сыграл всего 15–20 минут. Мне тяжело комментировать, что было на поле. Но я готовился к игре.

Что тренер просил? Мы еще продолжаем знакомиться. Сказали играть так, как я умею.

Не следил за игрой «Спартака», чтобы назвать этот матч лучшим у них», – заявил Карпукас.