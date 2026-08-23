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Карпукас – о дебюте за «Зенит»: «Сказали играть, как умею»

23 августа, 23:29
13

Новичок «Зенита» Артем Карпукас высказался после дебютного матча за петербургскую команду.

  • Сине-бело-голубые объявили о переходе полузащитника из «Локомотива» в пятницу.
  • За него заплатили 5-6 миллионов евро.
  • Карпукас дебютировал, выйдя на замену на 75-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Неудачный первый тайм и начало матча. Мы пропустили, пошла нервозность. Из‑за этого было тяжело.

Еще не так много времени прошло, чтобы подвести итог. Но я рад, что смог дебютировать.

Я сыграл всего 15–20 минут. Мне тяжело комментировать, что было на поле. Но я готовился к игре.

Что тренер просил? Мы еще продолжаем знакомиться. Сказали играть так, как я умею.

Не следил за игрой «Спартака», чтобы назвать этот матч лучшим у них», – заявил Карпукас.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карпукас Артем
Комментарии (13)
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Мага 13
1787517871
не стреляйте в пианиста - он играет как умеет)
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Кривая да нелёгкая
1787518514
Комментарий скрыт модератором
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Кривая да нелёгкая
1787518644
Комментарий скрыт модератором
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Спартaк
1787536860
купи бревно сами не знают для чего
Ответить
Спартaк
1787536914
у карпукаса теперь в зене погоняло тарантас)
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Бумбраш
1787543964
Правильно,это не лучший матч, рядовой,просто макнули зинку в её корзинку
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ziborock
1787544026
Сказали играть, как умею....вот я и не играл!)))
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порт
1787545034
И сразу получил карточку.
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zigbert
1787555240
Достойная замена для Барриоса. Не успел выйти на замену как срубил игрока Спартака в центре поля.
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