Семак уличил судью в ошибке в пользу «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с удалением Максима Глушенкова в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

Игрок сине-бело-голубых получил красную карточку на 87-й минуте.

Ему дали второе предупреждение за неспортивное поведение.

Этому предшествовало столкновения Глушенкова и Игоря Дмитриева.

Матч на «Лукойл Арене» судил Инал Танашев.

– Как оцените удаление Глушенкова?

– Не заслуживал ни желтой, ни красной карточки.

Таких моментов в игре миллион, если за такие фолы давать желтые карточки, можно заканчивать игру 7 на 7.

В сегодняшнем матче я не понял решения арбитра.