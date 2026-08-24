Семак уличил судью в ошибке в пользу «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с удалением Максима Глушенкова в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2).
- Игрок сине-бело-голубых получил красную карточку на 87-й минуте.
- Ему дали второе предупреждение за неспортивное поведение.
- Этому предшествовало столкновения Глушенкова и Игоря Дмитриева.
- Матч на «Лукойл Арене» судил Инал Танашев.
– Как оцените удаление Глушенкова?
– Не заслуживал ни желтой, ни красной карточки.
Таких моментов в игре миллион, если за такие фолы давать желтые карточки, можно заканчивать игру 7 на 7.
В сегодняшнем матче я не понял решения арбитра.
Источник: «Матч ТВ»