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Семак уличил судью в ошибке в пользу «Спартака»

24 августа, 00:19
38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с удалением Максима Глушенкова в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

  • Игрок сине-бело-голубых получил красную карточку на 87-й минуте.
  • Ему дали второе предупреждение за неспортивное поведение.
  • Этому предшествовало столкновения Глушенкова и Игоря Дмитриева.
  • Матч на «Лукойл Арене» судил Инал Танашев.

– Как оцените удаление Глушенкова?

– Не заслуживал ни желтой, ни красной карточки.

Таких моментов в игре миллион, если за такие фолы давать желтые карточки, можно заканчивать игру 7 на 7.

В сегодняшнем матче я не понял решения арбитра.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Семак Сергей Танашев Инал
Комментарии (38)
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Томик
1787520479
Опять ноет. Иди книжки почитай!
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IVANRUS777
1787520502
Начал ожидаемо скулить. Сколько раз Соболеву за его грязную игру карточки не давали подсчитай.
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Mixas39
1787520954
Семак вечно ноет и жалуется!
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qawzsexdr
1787521450
Нечего на судей пинять, коль игры нет совершенно. Каждый сам за себя. Засиделся Серёжа
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MrSmit
1787523511
Сельдерей Сельдереич, пора бы тебе в Уфу!
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шахта Заполярная
1787524081
А где тут ошибка в пользу Спартака. Обоим по карточке, у пучеглазова вторая, автоматом красная. Будь мужиком, а не сельдереем гнилым. Еще от Факела огребешь.
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anatolich72
1787524511
В Питере ныть!!!
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Mirak92
1787533752
Мясо ешь. А то мозги от зелени высохли
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Спартaк
1787536785
все богданиха твое время однако кончается жить у кормушки газпрома.скоро пнут
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Красногвардейчик
1787541873
Таких моментов в игре миллион, если за такие фолы давать ======================= Что то он так не крякал, когда в игре с Динамо, Кукуян левый пенальти давал Зениту
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