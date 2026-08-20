Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе

Центральный защитник «Краснодара» Жубал высказался о проблемах с топливом в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Это проблема, которая касается всех. Находясь на улицах Краснодара, можно увидеть много очередей на заправках.

Будем надеяться, что эту ситуацию разрешат как можно скорее и всe вернeтся в нормальное состояние», – заявил Жубал.