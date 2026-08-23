Шварц прокомментировал волевую победу «Динамо» над «Родиной»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Родины».

Бело-голубые одержали домашнюю волевую победу со счетом 3:1.

Константин Тюкавин оформил дубль, еще один гол в активе Антона Миранчука.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Динамо» с 7 очками поднялось на 6-е место в таблице РПЛ.

– Первые 15–20 минут были очень сложные для нас. Мы тяжело вошли в игру. После 20‑й минуты начали создавать моменты, искали свою игру, могли забить гол.

В принципе, я отмечу, что «Динамо» хорошо отреагировало на пропущенный гол. При счете 3:1 могли забить намного больше. Я очень доволен победой и тем, насколько хорошо мы себя проявили.

– Почему «Динамо» первые 15–20 минут тяжело вкатывалось в игру?

– Мы провели достаточно хорошие матчи с «Зенитом» и «Краснодаром», но не смогли забить. Возможно, именно с этим ментальным грузом мы и вошли в игру.

– Тренер «Родины» сказал, что во втором тайме у команды не хватило сил. Вы рассчитывали на этот момент?

– Честно говоря, нет. В первую очередь для меня было важно увидеть команду и реакцию на прошлые матчи. Это основное.

Также стоит отметить уровень физической подготовки, мы не просели даже после матча на неделе.