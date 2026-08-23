РПЛ. Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Родиной» – 3:1

Московское «Динамо» выиграло столичное дерби в пятом туре чемпионата России.
Команда Сандро Шварца на своем поле победила «Родину» со счетом 3:1.
Константин Тюкавин оформил дубль, еще один гол бело-голубых в активе Антона Миранчука.
В составе гостей отличился воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Посо.
«Динамо» с семью очками поднялось на шестое место в таблице РПЛ. «Родина» с четырьмя баллами осталась в зоне стыков – на 13-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Динамо - Родина - 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 - И. Посо, 31; 1:1 - К. Тюкавин, 38; 2:1 - К. Тюкавин, 50; 3:1 - А. Миранчук, 56.
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Источник: «Бомбардир»