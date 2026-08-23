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  • РПЛ. Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Родиной» – 3:1

РПЛ. Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Родиной» – 3:1

23 августа, 17:09
9

Московское «Динамо» выиграло столичное дерби в пятом туре чемпионата России.

Команда Сандро Шварца на своем поле победила «Родину» со счетом 3:1.

Константин Тюкавин оформил дубль, еще один гол бело-голубых в активе Антона Миранчука.

В составе гостей отличился воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Посо.

«Динамо» с семью очками поднялось на шестое место в таблице РПЛ. «Родина» с четырьмя баллами осталась в зоне стыков – на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Динамо - Родина - 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 - И. Посо, 31; 1:1 - К. Тюкавин, 38; 2:1 - К. Тюкавин, 50; 3:1 - А. Миранчук, 56.
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Комментарии (9)
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evgevg13
1787494329
У динамиков хоть стало получаться что то похожее на игру. С заслуженной победой!
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bratskij
1787494341
Динамо с победой. Родина тоже молодцы.
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Император 1
1787494477
Поздравляю Динамо, Родина тоже неплохо играла. Тюкавин снова доказал, что он хороший игрок.
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Дубина
1787495416
Все забил два кому не понятно - костя снова топ!! Ну смешно))) И опять пропадет игр на пять!!
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Manilov
1787498368
Динамо играло куда хуже, чем с Зенитом. Но, похоже, сегодня просто их день.
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Цугундeр
1787498407
) Вот и вернулся назад лохотрон.. Родину любят Зенит и (немного) Акрон..)) ------------------ ЗЫ Масква, по ком звонят твои кола-кола?)
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Хулиганин
1787500061
Ну все, на болота. Бойся дельфин карликов Родине забивающих.
Ответить
Cleaner
1787502505
Клуб 50 ЛЕТ ДНА на своем поле одолел Родину! Ну поздравляю!!!...)))
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BRO_football
1787518366
Вот вам и Родина! Зато Зенит обыграли! А днищенское Динамо не смогли.
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