РПЛ. Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Родиной» – 3:1

Московское «Динамо» выиграло столичное дерби в пятом туре чемпионата России.

Команда Сандро Шварца на своем поле победила «Родину» со счетом 3:1.

Константин Тюкавин оформил дубль, еще один гол бело-голубых в активе Антона Миранчука.

В составе гостей отличился воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Посо.

«Динамо» с семью очками поднялось на шестое место в таблице РПЛ. «Родина» с четырьмя баллами осталась в зоне стыков – на 13-й строчке.