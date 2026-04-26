Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»

Сегодня, 21:44
8

«Пари НН» не может официально объявить об увольнении Алексея Шпилевского.

Несмотря на решение руководства отправить главного тренера в отставку после поражения от «Спартака» (1:2) в 27-м туре РПЛ, процесс юридически зашел в тупик.

Шпилевский настаивает на полной выплате компенсации, прописанной в контракте. Нижегородцы пытаются минимизировать расходы и ищут варианты для «дешевого» разрыва отношений. Документы до сих пор не подписаны.

  • Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777229439
Радуйся, что клюв остался цел!©
Ответить
Император 1
1777229483
Ты за такую работу сам платить должен
Ответить
Ганнибал Лектор
1777229554
Это Вам карма за Кержакова. Тогда команда была, а сейчас стадо
Ответить
Интерес
1777229742
Глупцы недавно с ним продлили контракт,насколько я помню? А уж как "клялись в верности",хотя с ним давно всё было понятно.
Ответить
рылы
1777229802
все цифры тут, кому интересно https://bombardir.ru/news/791182
Ответить
ZAITZEFF2011
1777230294
Ободрать по полной и в пердив их.
Ответить
⚡️
1777230310
Сами же рдписались.Деньги на бочку.
Ответить
СильныйМозг
1777232496
Разворовали, деньги выделенные ему на зарплату.
Ответить
