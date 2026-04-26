Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»

«Пари НН» не может официально объявить об увольнении Алексея Шпилевского.
Несмотря на решение руководства отправить главного тренера в отставку после поражения от «Спартака» (1:2) в 27-м туре РПЛ, процесс юридически зашел в тупик.
Шпилевский настаивает на полной выплате компенсации, прописанной в контракте. Нижегородцы пытаются минимизировать расходы и ищут варианты для «дешевого» разрыва отношений. Документы до сих пор не подписаны.
- Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
Источник: Legalbet