Гусев рассказал о жестком разговоре с футболистами «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Сочи» в 27-м туре РПЛ. Он заявил, что у команды состоялся жесткий разговор после поражения в предыдущем матче от «Рубина» (0:1).

– Был жесткий разговор после поражения от «Рубина»?

– Конечно, общались, разговаривали. Важно было сегодня увидеть реакцию игроков, и я ее увидел, это главное для меня. Они правильно отреагировали. Играя с «Пари НН», «Оренбургом», «Сочи», понимаешь, что это абсолютно другие команды по сравнению с тем, что было до перерыва. Они играют с азартом страстью, им надо выбираться (из зоны вылета). Но если на них не настраиваться или если будут выпадать два‑три футболиста, будут против них проблемы. Так у нас и получалось.

– Тюкавин блистает весной, агент сказал, что форвард мечтает о Европе. Константин готов?

– Костя в оптимальных кондициях может играть в любом европейском клубе. Он лучше понимает, под какой стиль и команду подходит. Мы беседовали с ним на эту тему, я ему сказал свое мнение.