Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ахматом».

«Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.

Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«Трудовая победа, сделали, что должны были. Недовольны концовкой с точки зрения того, как мы встречали атаки соперника, низко опустились, нужно играть активнее от начала и до конца.

Кондаков? Оцениваю его игру хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объем, он может себе занести себе в актив этот матч», – сказал Семак.