Мусаев прокомментировал тяжелую победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Динамо Мх».
«Секрет в наших футболистах, они настоящие герои. Было непросто начинать эту игру, был большой брак, но настрой был хороший. Горжусь игроками, очень тяжелая работа проделана.
Тормена? Пока он еще не тренируется, у него есть большие ограничения. Но у нас есть неделя, надеюсь, подведем его к следующему матчу», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» победил «Динамо Мх» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ.
- Победный гол на 66-й минуте забил лучший бомбардир этого сезона Джон Кордоба.
- «Краснодар» набрал 60 очков и продолжает лидировать в чемпионате России.
Источник: «Матч ТВ»