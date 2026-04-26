Мусаев прокомментировал тяжелую победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Динамо Мх».

«Секрет в наших футболистах, они настоящие герои. Было непросто начинать эту игру, был большой брак, но настрой был хороший. Горжусь игроками, очень тяжелая работа проделана.

Тормена? Пока он еще не тренируется, у него есть большие ограничения. Но у нас есть неделя, надеюсь, подведем его к следующему матчу», – сказал Мусаев.