РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка

«Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо Мх» в домашнем матче 27-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Победный гол на 66-й минуте забил лучший бомбардир этого сезона Джон Кордоба.

Эдуард Сперцян на 36-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.

«Краснодар» набрал 60 очков и увеличил отрыв от «Зенита» на четыре очка. Петербуржцы сегодня сыграют с «Ахматом».