РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка

«Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо Мх» в домашнем матче 27-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Победный гол на 66-й минуте забил лучший бомбардир этого сезона Джон Кордоба.
Эдуард Сперцян на 36-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.
«Краснодар» набрал 60 очков и увеличил отрыв от «Зенита» на четыре очка. Петербуржцы сегодня сыграют с «Ахматом».
Россия. Премьер-лига. 27 тур
Краснодар - Динамо Мх - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Д. Коста, 4 (в свои ворота); 1:1 - Н. Кривцов, 29; 2:1 - Д. Кордоба, 66.
Удаления: нет - Миро, 90+5 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: Э. Сперцян, 36 - нет.
Источник: «Бомбардир»