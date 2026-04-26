РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка

Сегодня, 19:01
100

«Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо Мх» в домашнем матче 27-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Победный гол на 66-й минуте забил лучший бомбардир этого сезона Джон Кордоба.

Эдуард Сперцян на 36-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.

«Краснодар» набрал 60 очков и увеличил отрыв от «Зенита» на четыре очка. Петербуржцы сегодня сыграют с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 27 тур
Краснодар - Динамо Мх - 2:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Коста, 4 (в свои ворота); 1:1 - Н. Кривцов, 29; 2:1 - Д. Кордоба, 66.
Удаления: нет - Миро, 90+5 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: Э. Сперцян, 36 - нет.
Еще по теме:
Обзор матча «Динамо» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голам Тюкавина и Нгамале 2
Маркиньос ответил на вопрос об уходе из «Спартака» 1
ZAITZEFF2011
1777220769
1. Первый гол был забит после отбора с нарушением правил (повтор не показали, ВАР Карасев промолчал). 2. Пеналь левый (ВАР). 3. Почему на ключевые матчи, напрямую влияющие на итоговую расстановку Карасев судит? (Не верю в совпадения). 4. вывод: Карасев напрямую влияет на расстановку мест в РПЛ. 5. Газпром потерял влияние на ключевые решения(даже комментаторы топили за Краснодар).
ZAITZEFF2011
1777220805
6. Смотрел ОККО и там был выбор комментаторов за одну команду , за другую и интершум. Хорошая идея кстати. 7. Выбор армяна Григоряна Кривцова,лучшим игроком, который привез первый и единственный мяч в ворота Краснодара сомнительный.8. Чемпионат контролируется силами,которые ставят команды ,в зависимости от своих взглядов. P.S. Галицкий это чмо, которое всю страну поставил Ра ком (МАГНИТ),рабский труд, штрафы, лишение денег полностью за всю смену за незначительные нарушения. Он мил Краснодарцам и туристам(не всем). После отжатие бизнеса у него, там ничего не изменилось. Желаю чтобы бизнес на костях многих миллионов людей ушел в забвение, как и с
ZAITZEFF2011
1777220930
сам армянин. Знаю, что напишут некоторые, но вчитайтесь в суть.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777221072
РФСПРФ ГРФ грядёт третий юбилейный, снова, наверное, с большинством чемоданных в старте ⚽
zigbert
1777221127
Простой победа для Краснодара не получилась. Начало матча они проспали. Пришлось открываться. Можно отметить игру махачкалинцев,играли самоотверженно. Кривцов и Кордоба сделали результат. Агкацев тоже сыграл надёжно,отразив несколько опасных ударов. Краснодар с победой!
anatolich72
1777221567
С победой Краснодар! Радуете!
evgevg13
1777221694
Молодцы быки. Трудовая победа.
sochi-2013
1777223697
С победой, конечно, но позорненькой. Галицкий облажался с академией. Лучшая академия, лучшая академия, а мало того, что на поле сплошь легионеры, так даже на скамейку своих не нашлось!
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777224364
РФСПРФ ГРФ один из решающих матчей, а трибуны в Питере полупустые... причина в погоде? нет, в том, что мало игрового времени у бесчемоданных россиян ⚽
ySS
1777226975
Краснодар с победой! Игра не всегда, но результат есть. Так и становятся чемпионами
Главные новости
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
22:39
6
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
22:23
2
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
21:44
8
«Црвена Звезда» со Станковичем выиграла чемпионат Сербии
21:37
5
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
21:27
59
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
21:23
3
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»
21:20
6
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
21:44
8
Реакция фанатов «Зенита» на легкую победу над «Ахматом»
21:39
1
Обзор матча «Зенит» – «Ахмат»: голы и лучшие моменты (Видео)
21:27
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
21:27
57
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
21:23
3
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»
21:20
6
В «Краснодаре» ответили на претензии о том, что клуб тянут судейством
20:50
9
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над «Пари НН»
20:39
2
Осинькин прояснил свое будущее в «Сочи» после поражения от «Динамо»
20:34
Фото«Динамо» продлило контракт с Бувачем
20:29
Мусаев прокомментировал тяжелую победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
20:21
Реакция «Фратрии» на натужную победу «Спартака» над «Пари НН»
20:15
4
Гусев рассказал о жестком разговоре с футболистами «Динамо»
19:58
1
Кордоба установил личный рекорд результативности в РПЛ
19:47
1
«Локомотив» потерял шансы на чемпионство
19:28
4
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка
19:01
100
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
18:54
РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голам Тюкавина и Нгамале
18:53
6
Маркиньос ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
18:45
9
В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство
18:30
2
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 26 апреля 2026
18:20
7
Семин оценил шансы «Спартака» на бронзу в этом сезоне
18:15
10
Зобнин прокомментировал 2:1 «Спартака» с «Пари НН»
17:50
2
Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Шпилевского
17:28
8
Шпилевский отреагировал на увольнение из «Пари НН» после поражения от «Спартака»
17:23
1
В «Пари НН» высказались об увольнении Шпилевского
17:15
2
«Пари НН» уволил Шпилевского после поражения от «Спартака»
16:55
17
Все новости
