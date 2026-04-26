Осинькин прояснил свое будущее в «Сочи» после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин отреагировал на увольнение Алексея Шпилевского из «Пари НН».

– Шпилевского увольняют, какое будущее у вас?

– Не знаю про Шпилевского, погружeн был в свою игру. В прессе было, что после матча с «Пари НН» хотел уйти, но мне первые люди сказали, что надо достойно закончить сезон. Не могу сказать, что хотел скорее сбежать, однако когда есть поддержка, тогда легче работать. Была ситуация с непониманием будущего команды, большое количество поражений, но в итоге стабилизировались.

Давно хорошо работали с ребятами, но команда собрана из футболистов, которые в последние годы играли не в лучший футбол, им нужно было набрать форму, себя восстановить. Этого времени не хватало, однако своe лицо мы спасли. Постараемся остаться в РПЛ, всe сделаем для этого.