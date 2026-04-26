Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство

26 апреля, 18:30
2

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин объяснил, почему клуб не смог побороться за первое место в этом сезоне.

– Чего «Локомотиву» не хватило, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту»?

– К сожалению, мы потеряли очки в самых важных матчах с аутсайдерами, если так можно сказать. С клубами из середины и нижней части таблицы. С лидерами сыграли хорошо. Но сыграли много ничьих. Это не оправдание, мы все понимаем. Сейчас три игры, которые нужно выигрывать. И мы это можем сделать.

  • По итогам 27 туров РПЛ «Локо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – восемь очков.

Еще по теме:
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ 3
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве» 2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Митрюшкин Антон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777217717
Просто неохота.Половина команды уже мыслями в других командах,а остальные жаждут переподписания контрактов,с повышенной ставкой вознаграждения за труд.Вот уже и третье место подвисло.
Ответить
Главные новости
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
1
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
1
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
19
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
11
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
33
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Все новости
Все новости
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
1
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
1
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
11
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
33
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
5
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+