В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин объяснил, почему клуб не смог побороться за первое место в этом сезоне.

– Чего «Локомотиву» не хватило, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту»?

– К сожалению, мы потеряли очки в самых важных матчах с аутсайдерами, если так можно сказать. С клубами из середины и нижней части таблицы. С лидерами сыграли хорошо. Но сыграли много ничьих. Это не оправдание, мы все понимаем. Сейчас три игры, которые нужно выигрывать. И мы это можем сделать.