«Динамо» продлило контракт с Бувачем

«Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором Желько Бувачем.

Боснийский специалист подписал новое соглашение сроком до 2029 года.

«64-летний боснийский специалист возглавил спортивное направление московского клуба в феврале 2020 года. При нeм динамовцы дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/2022 и дважды выиграли бронзовые медали чемпионата страны (2021/22 и 2023/24).

Желаем Желько удачи в работе и новых успехов вместе с нашим клубом!» – сообщила пресс-служба «Динамо».