Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о чемпионской гонке после матча с «Ахматом».
«В команде никак не реагировали на то, что «Зенит» снова опустился на вторую строчку. Даже если бы не опустились, надо было бы так же побеждать в каждой последующей игре. Да, сейчас не всe зависит от нас, но задача та же – выигрывать каждый матч.
Мы не смотрим на «Краснодар» – только на себя. Если потеряют очки – потеряют. А нам надо набирать», – сказал Соболев.
- «Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Источник: «Чемпионат»