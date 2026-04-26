Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о чемпионской гонке после матча с «Ахматом».

«В команде никак не реагировали на то, что «Зенит» снова опустился на вторую строчку. Даже если бы не опустились, надо было бы так же побеждать в каждой последующей игре. Да, сейчас не всe зависит от нас, но задача та же – выигрывать каждый матч.

Мы не смотрим на «Краснодар» – только на себя. Если потеряют очки – потеряют. А нам надо набирать», – сказал Соболев.