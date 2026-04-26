Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров поделился мнением о победе «Спартака» над «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

«Не было никаких сомнений, что «Спартак» возьмeт три очка в Нижнем.

Сейчас очевидно одно: Хуан Карлос Карседо всех спасает. Он практически в одиночку вытаскивает команду из болота. И да, его нужно поддерживать – без этого никуда. Но важно не перегнуть: чтобы у тренера не закружилась голова, как это уже бывало с другими.

Поддержка – да. Культ личности – нет. Клуб всегда должен быть выше любой фигуры», – написал Алланазаров.