  • Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота

Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота

Вчера, 23:30
18

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров поделился мнением о победе «Спартака» над «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

«Не было никаких сомнений, что «Спартак» возьмeт три очка в Нижнем.

Сейчас очевидно одно: Хуан Карлос Карседо всех спасает. Он практически в одиночку вытаскивает команду из болота. И да, его нужно поддерживать – без этого никуда. Но важно не перегнуть: чтобы у тренера не закружилась голова, как это уже бывало с другими.

Поддержка – да. Культ личности – нет. Клуб всегда должен быть выше любой фигуры», – написал Алланазаров.

  • «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходили в Нижнем Новгороде.
  • На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.
  • «Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ 13
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над «Пари НН» 2
Реакция «Фратрии» на натужную победу «Спартака» над «Пари НН» 5
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1777236076
Карседо если избавится от балласта и пару тройку усилений и порядок
Ответить
Kosi4ek
1777236675
Жду заголовка "Определен человек, который затаскивает Зенит в болото"!!!!!
Ответить
рылы
1777237455
этих людей на самом деле гораздо больше. вот они: Евгений Буланов (Саранск); Егор Егоров (Нижний Новгород); Ранэль Зияков (Набережные Челны); Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); Василий Казарцев (Санкт-Петербург); Сергей Карасев (Москва); Евгений Кукуляк (Калуга); Павел Кукуян (Сочи); Кирилл Левников (Санкт-Петербург); Виталий Мешков (Дмитров); Владимир Москалев (Воронеж); Иван Сараев (Санкт-Петербург); Алексей Сухой (Люберцы); Инал Танашев (Нальчик); Владислав Целовальников (Астрахань); Сергей Цыганок (Калининград); Сергей Чебан (Москва); Михаил Черемных (Пермь); Артём Чистяков (Азов); Павел Шадыханов (Москва); Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Ответить
Strige
1777241923
Очень трудно определить человека, после Такого пенальти в ворота НН )))
Ответить
Mirak92
1777244599
Мне Солари нравится у Спартака.
Ответить
алдан2014
1777247838
Правильные слова..аж придраться не к чему ,е моё
Ответить
⚡️
1777250481
"Культ личности – нет. Клуб всегда должен быть выше любой фигуры".. Алланазарову это Дзюбе надо сказать.А то он в Акроне ваще уху ел.
Ответить
Чугунный скороход
1777255107
Я сначала подумал, неужто барон Мюнхгаузен ?
Ответить
subbotaspartak
1777263865
Хуан Карлос Карседо всех спасает. Он практически в одиночку вытаскивает команду из болота... Как это? А Рома?.....
Ответить
СильныйМозг
1777266803
Кто, кого спасает? Спартак, как был петушиным логовом, так и остался.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», отставка-фантом в РПЛ, «Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке и другие новости
00:59
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
00:23
2
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
6
Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота
Вчера, 23:30
18
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
15
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
6
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
10
Все новости
Все новости
Губерниев оскорбил московский клуб РПЛ
Вчера, 23:24
5
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
14
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
6
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
10
Реакция фанатов «Зенита» на легкую победу над «Ахматом»
Вчера, 21:39
3
Обзор матча «Зенит» – «Ахмат»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:27
1
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
Вчера, 21:27
73
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
Вчера, 21:23
3
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»
Вчера, 21:20
7
В «Краснодаре» ответили на претензии о том, что клуб тянут судейством
Вчера, 20:50
10
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над «Пари НН»
Вчера, 20:39
2
Осинькин прояснил свое будущее в «Сочи» после поражения от «Динамо»
Вчера, 20:34
Фото«Динамо» продлило контракт с Бувачем
Вчера, 20:29
Мусаев прокомментировал тяжелую победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
Вчера, 20:21
Реакция «Фратрии» на натужную победу «Спартака» над «Пари НН»
Вчера, 20:15
5
Гусев рассказал о жестком разговоре с футболистами «Динамо»
Вчера, 19:58
1
Кордоба установил личный рекорд результативности в РПЛ
Вчера, 19:47
1
«Локомотив» потерял шансы на чемпионство
Вчера, 19:28
4
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:01
1
РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка
Вчера, 19:01
89
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:54
РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голам Тюкавина и Нгамале
Вчера, 18:53
6
Маркиньос ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
Вчера, 18:45
9
В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство
Вчера, 18:30
2
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 26 апреля 2026
Вчера, 18:20
7
Семин оценил шансы «Спартака» на бронзу в этом сезоне
Вчера, 18:15
10
Все новости
О нас Пользовательское соглашение Правила
