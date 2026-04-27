Победы «Спартака» и «Зенита», отставка-фантом в РПЛ, «Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке и другие новости

«Реал» хочет назначить тренерский тандем.

«Зенит» близок к покупке игрока «Балтики»: подробности.

«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке.

Пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» назван ошибочным.

РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1.

«Я буду говорить правду»: Шпилевский обвинил «Спартак» в помощи судей.

«Пари НН» уволил Шпилевского после поражения от «Спартака».

Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Шпилевского.

РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка.

РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару».

Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН».

Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского.