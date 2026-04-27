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  • Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4

Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4

27 апреля, 00:53
6

«Кривбасс» и киевское «Динамо» забили на двоих 11 голов в матче 25-го тура УПЛ.

После первого тайма команда из Кривого Рога, родного города президента Украины Владимира Зеленского, вела 4:1. Покер оформил Глейкер Мендоза.

Однако во втором тайме киевляне переиграли соперника и в итоге победили со счетом 6:5. У «Динамо» победный гол (всего у него дубль) забил 36-летний бывший форвард «Боруссии» и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.

  • Встречу обслуживал Александр Шандор из Львова.
  • У «Динамо» в основе вышли только украинские футболисты.
  • Киевляне занимают в таблице четвертое место, рискуя не попасть в еврокубки. «Кривбасс» идет седьмым.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Кривбасс
Комментарии (6)
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Айболид
1777268706
это уже не футбол , а шоу , навроде заокеанского рестлинга . для недалёких .
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Император 1
1777283366
Плевать на х@х.лян.дию
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Hector вернулся
1777315388
Странный матч
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