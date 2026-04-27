Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4

«Кривбасс» и киевское «Динамо» забили на двоих 11 голов в матче 25-го тура УПЛ.

После первого тайма команда из Кривого Рога, родного города президента Украины Владимира Зеленского, вела 4:1. Покер оформил Глейкер Мендоза.

Однако во втором тайме киевляне переиграли соперника и в итоге победили со счетом 6:5. У «Динамо» победный гол (всего у него дубль) забил 36-летний бывший форвард «Боруссии» и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.